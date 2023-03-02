Rafel Obrador kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafel Obrador Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafel Obrador adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafel Obrador Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafel Obrador 24 Şubat 2004 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rafel Obrador Burguera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafel Obrador Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MagicPlayers yapmaktadır. Rafel Obrador, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafel Obrador'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafel Obrador Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafel Obrador isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafel Obrador Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafel Obrador futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2020 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2021 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2022 yılında RM Kastilya

Rafel Obrador Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafel Obrador şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rafel Obrador Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Campos (2010-2014)Real Mallorca (2014-2020)

İspanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 29 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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