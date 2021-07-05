İtalyan sanatçı Raffaella Carra'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Basında yer alan haberlerin ardından Raffaella Carra kimdir? Nereli? | Raffaella Carra neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

RAFFAELLA CARRA KİMDİR? NERELİ?

Raffaella Carrà ya da tam adıyla Raffaella Roberta Pelloni 18 Haziran 1943 yılında Bellaria/ İtalya'da dünyaya geldi.

Hem şarkıcı hem der oyuncu olan başarılı isim, yaptığı sayısız televizyon şovları ile, özellikle kendi ülkesinde, İspanya'da ve Latin Amerika ülkelerinde popüler olmuştur.

Raffaella Carra, 1965 yılında Frank Sinatra, Edward Mulhare, ve Trevor Howard ile birlikte, Von Ryan's Express filminde oynamıştır. Rafaella Carra 5 Temmuz'da yaşamını yitirdi.

RAFFAELLA CARRA NEDEN ÖLDÜ?

Rafaella Carra'nın 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan açıklamada ünlü sanatçının ölüm sebebine değinilmedi. Sanatçının ölümü ülkesinde, İspanya'da ve Latin Amerika'daki sevenlerini üzdü.