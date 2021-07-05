Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı: Çizimler Elmalı davasıyla ilgili dosyaya ait değilRaffaella Carra kimdir? Nereli? | Raffaella Carra neden öldü?LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? | LGS yerleştirme kriterleri 2021Okullar açılıyor mu? | İlkokullar ne zaman açılacak? | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! İşte okulların açılacağı tarih...Bir döneme damga vurmuştu! Türkiye'de de sevilen İtalyanların ünlü şarkıcısı Raffaella Carra yaşamını yitirdi5 Temmuz 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Esame isminin anlamı nedir, Esame ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | Bakan Koca'dan 'aşı' paylaşımı: Bu güveni büyütelimOrhan İnandı kimdir? | Suçu ne? | Orhan İnandı yakalandı mı?
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Raffaella Carra kimdir? Nereli? | Raffaella Carra neden öldü?

Raffaella Carra kimdir? Nereli? | Raffaella Carra neden öldü?

Bir döneme damga vuran isimler arasında bulunan ünlü şarkıcı Raffaella Carra'nın hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan açıklama sonrası Raffaella Carra kimdir? Nereli? | Raffaella Carra neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Raffaella Carra kimdir? Nereli? | Raffaella Carra neden öldü?

İtalyan sanatçı Raffaella Carra'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Basında yer alan haberlerin ardından Raffaella Carra kimdir? Nereli? | Raffaella Carra neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

RAFFAELLA CARRA KİMDİR? NERELİ?

Raffaella Carrà ya da tam adıyla Raffaella Roberta Pelloni  18 Haziran 1943 yılında Bellaria/ İtalya'da dünyaya geldi.

Hem şarkıcı hem der oyuncu olan başarılı isim, yaptığı sayısız televizyon şovları ile, özellikle kendi ülkesinde, İspanya'da ve Latin Amerika ülkelerinde popüler olmuştur. 

Raffaella Carra, 1965 yılında Frank Sinatra, Edward Mulhare, ve Trevor Howard ile birlikte, Von Ryan's Express filminde oynamıştır. Rafaella Carra 5 Temmuz'da yaşamını yitirdi.

RAFFAELLA CARRA NEDEN ÖLDÜ?

Rafaella Carra'nın 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan açıklamada ünlü sanatçının ölüm sebebine değinilmedi. Sanatçının ölümü ülkesinde, İspanya'da ve Latin Amerika'daki sevenlerini üzdü.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT