Rafik El Arguioui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafik El Arguioui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafik El Arguioui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rafik El Arguioui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rafik El Arguioui 31 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Hollanda,Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rafik El Arguioui Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Rafik El Arguioui, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rafik El Arguioui'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Rafik El Arguioui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rafik El Arguioui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Utrecht Altyapı
1 Temmuz 2020 yılında FC Utrecht U17
1 Temmuz 2021 yılında Utrecht U18
Rafik El Arguioui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rafik El Arguioui şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?USV Elinkwijk (-2014), FC Utrecht (2014-)
Rafik El Arguioui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Hollanda U15 takımında 18 numaralı formasıyla 1 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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