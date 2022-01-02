Rafineri ne demek, TDK'ya göre Rafineri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rafineri ne demek? Rafineri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rafineri kelimesi. Peki rafineri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rafineri nedir, rafineri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RAFİNERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rafineri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rafineri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rafineri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arıtımevi

