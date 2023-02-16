Rafinha Rech kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafinha Rech Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafinha Rech adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafinha Rech Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafinha Rech 18 Kasım 2002 tarihinde Brisbane şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avustralya,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Pasquali Rech şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafinha Rech Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafinha Rech, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafinha Rech'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafinha Rech Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafinha Rech isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rafinha Rech Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafinha Rech futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında São Paulo U20

1 Haziran 2022 yılında EC Juventude

1 Ocak 2023 yılında Juventude

Rafinha Rech Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafinha Rech şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Esporte Clube Juventude (RS) (2019-2020), São Paulo Futebol Clube (2020-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.