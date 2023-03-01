Rafiq Khaleel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafiq Khaleel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafiq Khaleel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rafiq Khaleel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rafiq Khaleel 24 Şubat 2003 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Khaleel Rafiq Salah-Edine şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rafiq Khaleel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sync Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rafiq Khaleel'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Rafiq Khaleel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rafiq Khaleel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Şubat 2020 yılında Crawley U18
1 Temmuz 2021 yılında Crawley Town
29 Kasım 2021 yılında Kings Langley
1 Ocak 2022 yılında Crawley Town
1 Şubat 2022 yılında Gosport Borough
31 Mayıs 2022 yılında Crawley Town
Rafiq Khaleel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rafiq Khaleel şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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