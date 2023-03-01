Rafiq Khaleel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafiq Khaleel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rafiq Khaleel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafiq Khaleel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.