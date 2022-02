Ragıp Kutay Karaca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ragıp Kutay Karaca'nın biyografisi

Televizyon ve tartışma programlarında yorumlarına sıkça başvurulan isimler arasında yer alan Ragıp Kutay Karaca'nın biyografisi araştırılıyor. Peki, Ragıp Kutay Karaca kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ragıp Kutay Karaca'nın biyografisi...

RAGIP KUTAY KARACA KİMDİR?

Ragıp Kutay Karaca, 1991 yılında Hava Harp Okulu'ndan mezun olmuştur. 1991-2013 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli eğitim birimlerinde çalışmıştır. 2000'de Anadolu Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nde ikinci lisans eğitimini tamamlamış; 2003'te Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, SBE, Strateji Bilimi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi bitirmiştir. 2007'de Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalı'nda "Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti İlişkileri" başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır.

2010-2012 yılları arasında Milli Savunma Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Karaca, 2012'de Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih alanında doçent unvanını aldı. 2013-2017 yılları arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi İİSBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doçent olarak görev yaptı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini üstlendi. 2017-2018 yılından Nişantaşı Üniversitesi, İİSBF Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Bölüm Başkanı ve Fakülte Dekanı Yardımcısı olarak görev yaptı. 2018 yılında Siyasi Tarih alanında Profesör unvanını aldı. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından beri İstanbul Aydın Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeliği ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda makalesi yayımlanan Karaca; Dünyadaki Yeni Güç Çin Tek Kutuptan Çift Kutba, Güç Olma Stratejisi Çin Soğuk Savaş Sonrası Türk Çin İlişkileri adlı tek yazarlı kitaplarının yanı sıra Diplomasi Tarihi I, Diplomasi Tarihi II, SinoTurkey Relations Concept Policies and Prospects, New Concepts and New Conflicts in Global Security Issues, Asya'da Güvenlik Sorunları ve Yansımaları adlı kitaplarda editörlük yapmıştır.

Ragıp Kutay Karaca, Middle East Institute Middle East-Asia Project Grubu üyeliğinin yanı sıra Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.