Raheem Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raheem Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raheem Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Raheem Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Raheem Fernandes {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere,Portekiz uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Raheem Fernandes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına - tarihinde katılmıştır. Raheem Fernandes'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Raheem Fernandes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.facebook.com/raheem.fernandes/
Raheem Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Raheem Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Raheem Fernandes şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Hampton & Richmond Borough FC
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.