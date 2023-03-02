Raheem Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raheem Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Raheem Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raheem Fernandes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.