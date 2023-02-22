Raheem Nafie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raheem Nafie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Raheem Nafie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raheem Nafie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.