Raheem Nafie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raheem Nafie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raheem Nafie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Raheem Nafie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Raheem Nafie {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Raheem Nafie Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raheem Nafie, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Raheem Nafie'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Raheem Nafie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Raheem Nafie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Raheem Nafie şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.