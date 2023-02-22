Raheem Quadry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raheem Quadry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raheem Quadry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Raheem Quadry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Raheem Quadry {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Raheem Quadry Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raheem Quadry, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Raheem Quadry'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Raheem Quadry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Raheem Quadry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Raheem Quadry şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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