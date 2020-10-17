Koronavirüs salgını ülkemizde devam ederken salgınına yakalanan kişi sayısı da artmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ortaya atılan bir iddiaya göre Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi. Bu kapsamda Rahmi Koç corona mı oldu? Rahmi Koç öldü mü? Sağlık durumu nasıl? Kaç yaşında ? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

RAHMİ KOÇ CORONA MI OLDU?

Koç Holding Şeref Başkanı ve Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Rahmi Koç’un yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duyuruldu. Koç'un corona olduğu ve tedavisinin Amerikan Hastanesinden sürdürüldüğü belirtildi.

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Camiamızın değerli büyüğü, Divan Kurulu Üyemiz ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Rahmi Koç’a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Koç'un yaş gününde kendisi için düzenlenen organizasyonda virüs kaptığı ifade ediliyor.

Camiamızın değerli büyüğü, Divan Kurulu Üyemiz ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Sayın Rahmi Koç’a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.



Beşiktaş JK — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 17, 2020

RAHMİ KOÇ ÖLDÜ MÜ?

Corona virüse yakalanan Rahmi Koç ölmedi. Koç'un Amerikan Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. Öte yandan Koç Holding'den de yakın zamanda konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

RAHMİ KOÇ'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Rahmi Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu ve Amerikan Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğu ifade ediliyor.

RAHMİ KOÇ KİMDİR?

Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi olan Rahmi Koç, 9 Ekim 1930 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde (ABD) İşletme eğitimini tamamladı. Askerlik hizmetini yaptıktan sonra 1958 yılında Ankara'da, Otokoç şirketinde çalışmaya başladı.

1960 yılında Koç Topluluğunu Ankara'da temsil eden Koç Ticaret'e geçiş yapan Rahmi Koç, 1963 yılında kurulan Koç Holding'in Ankara'da bulunan şirket merkezinin 1964 senesinde İstanbul'a taşınmasıyla birlikte İstanbul'a taşınarak Koç Holding A.Ş Genel Koordinatörü oldu.

Bundan sonra sırasıyla 1970 yılında İcra Kurulu Başkanı, 1975 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 1980 yılında İdare Kurulu Başkanı oldu.

30 Mart 1984 tarihinde merhum Vehbi Koç Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılınca, Rahmi Koç Başkan seçildi. 4 Nisan 2003 tarihinde emekli olunca büyük oğlu Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Rahmi Koç bu tarihten itibaren Yönetim Kurulu üyeliğine devam ederken Onursal Başkan unvanı aldı.

KAÇ YAŞINDA?

9 Ekim 190 yılında dünyaya gelen Rahmi Koç 90 yaşındadır.