Rahmi Özkan kimdir? Rahmi Özkan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında avukat olarak yer alan başarılı avukat Rahmi Özkan, sık sık merak edilen konular arasında yer almaktadır. Son günlerde Rahmi Özkan'ın sağlık durumunun iyi olmaması haberleri üzerine, Rahmi Özkan'ın kim olduğu sorusu sıkça aratılmaya başladı. İşte, Rahmi Özkan kimdir? Rahmi Özkan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR? RAHMİ ÖZKAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Avukat Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa‘nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Özkan, ilkokul ve ortaokul eğitimini Siverek’te, liseyi Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’nde tamamlamıştır. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanıp, avukatlık hayatına ilk adımı bu dönemlerde atmıştır. Fakültedeki öğrenci derneklerinde aktif rol aldığı sosyal çalışmalar sonucu önce hukuk fakültesi talebe derneğinde görev almış ve daha sonra da 1961 senesinde Milli Türk Talebe Birliği İstanbul icra konseyi başkanlığına seçilmiş ve bu görevini 1963 senesine kadar devam ettirmiştir.

Görevini yürütürken MTTB'yi temsilen Ankara da devlet ricali ile çeşitli çalışmalar yapmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Çankaya köşkünde temaslarda bulunmuştur.

1961 Anayasası halk oylamasına sunulmadan önce Türkiye radyolarından 19 Temmuz 1961 tarihinde saat 21:50 – 22:00 arası yaptığı konuşmayla anayasaya evet kampanyasını başlatmıştır.

1966 senesinde Hukuk Fakültesi'nde derslerine dönerek 1969 senesinin Şubat ayında mezun oldu.

1970 senesinde yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.

Kendini tamamen ceza davalarına adamış ve ceza avukatlığı konusunda da usta isimlerden biri olmuştur.

Özkan, şuan Müge Anlı'nın sunduğu televizyon programında danışman psikiyatr olarak görev alan Arif Verimli ile beraber, danışman avukat olarak görev almaktadır.

Rahmi Özkan evli ve iki çocuk babasıdır.