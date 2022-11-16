Rahvan atlarını yetiştirerek tarihi, geleneği koruyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Çetin Kızılkaya (62), atalarından gelen, binlerce yıllık geçmişe sahip olan rahvan atlarını, titizlikle yetiştirerek geleneğin devam etmesi sağlıyor.

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Rahvan atlarını yetiştirerek tarihi, geleneği koruyor

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan rahvan atlar, geleneğin devam etmesi için yetiştirilirken Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Çetin Kızılkaya (62), atalarından gelen rahvan at geleneğini yaşatmak için yetiştirdiği damızlık atlara gözü gibi bakıyor.

Türk kültüründe ayrı bir önemi ve yeri olduğuna dikkat çekti

Farklı yürüyüşü ve binicisini yormadan kilometrelerce yol kat etme özelliği ile Türk kültüründe asırlardır sürdürülen ancak teknolojik tarım ve ulaşım aletlerine geçiş süreciyle unutulmaya yüz tutan rahvan at geleneği, son yıllarda özellikle ulusal ve uluslararası yarışlarla yaşatılmaya çalışılıyor. Aydın'ın İncirliova ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Ege Bölgesi'nin usta yetiştiricilerinden 62 yaşındaki Çetin Kızılkaya, atalarından görüp, öğrendiği rahvan at geleneğini yaşatmak için damızlık atlar yetiştiriyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan ve rahvan at yetiştiriciliği yapan Kızılkaya, gününün önemli kısmını rahvan atıyla geçiriyor.

Kızılkaya, "Bu zamana kadar rızkımızı çıkardık ama her şeyden önce bu işi seviyoruz" dedi

Özenle yetiştirdiği rahvan atlarını yarışa hazırlamak için her gün antrenman yaptıklarını ifade eden Kızılkaya, "Biz soydan atçılıktan geliyoruz. Bu işi seviyoruz. Bu zamana kadar rızkımızı çıkardık ama her şeyden önce bu geleneği seviyoruz. Zaten bir işi sevmezsen yapamazsın. Rahvan atlarımız ile her gün antrenman yapıyoruz. Günlük 2 saatlik bir antrenmanımız oluyor. Rahvan taylarımızı da yarışlara hazırlıyoruz. Ufak tayken rahvana çökmesi için arka ayaklarını köstekliyoruz. Türkiye Şampiyonası bitti ama yarışlarımız federasyon tarafından yapılmaya devam ediyor" dedi.

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