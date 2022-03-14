Rahvan ne demek, TDK'ya göre Rahvan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rahvan ne demek? Rahvan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rahvan kelimesi. Peki rahvan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rahvan nedir, rahvan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RAHVAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rahvan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rahvan kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre rahvan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan en yavaş koşma biçimi

- Bu biçimde koşan (binek hayvanı)

- Binek hayvanı bu biçimde koşarak



RAHVAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hecin üstünde kısa rahvan en rahat yürüyüştür.

