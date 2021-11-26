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Rainbow Polikarbonat halka arz ne zaman? Eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? Rainbow Polikarbonat halka arz hisse kodu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ’nin halka arz başvurusunu onayladı. Peki, Rainbow Polikarbonat halka arz ne zaman? Eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Rainbow Polikarbonat halka arz hisse kodu

Rainbow Polikarbonat halka arz ne zaman? Eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? Rainbow Polikarbonat halka arz hisse kodu

Son dönemde birçok kuruluş Halka arz zincirine katılıyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım tarihli bülteninde Rainbow Polikarbonat şirketinin halka arzının onaylandığı duyuruldu. Bu bağlamda, Rainbow Polikarbonat halka arz ne zaman? Eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Rainbow Polikarbonat halka arz hisse kodu. Detaylar haberimizde yer alıyor...

Rainbow Polikarbonat halka arz ne zaman? Eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? Rainbow Polikarbonat halka arz hisse kodu

RAINBOW POLİKARBONAT HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

SPK, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek.

RAINBOW POLİKARBONAT HALKA ARZ NE ZAMAN?

Talep toplama tarihi henüz belirlenmedi. Belirlendiği zaman haberimizde yer alacaktır.

Rainbow Polikarbonat halka arz ne zaman? Eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? Rainbow Polikarbonat halka arz hisse kodu

RAINBOW POLİKARBONAT HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Halka araz izahnameye göre Eşit Dağıtım şeklinde olacaktır.

RAINBOW POLİKARBONAT HALKA ARZ HİSSE KODU

 Rainbow Polikarbonat'un  halka arz hisse kodu RNPOL olacak

Şirketin halka arzında eşit dağıtım yöntemi kullanıldığı için tüm banka ve aracı kurumlardan katılım sağlanması beklenmektedir.

 

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