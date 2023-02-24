Rajko Djilovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rajko Djilovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rajko Djilovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rajko Djilovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rajko Djilovic 13 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rajko Djilovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına - tarihinde katılmıştır. Rajko Djilovic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rajko Djilovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rajko Djilovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Ağustos 2021 yılında Orjen Zelenika
1 Ocak 2022 yılında OSK Igalo
Rajko Djilovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rajko Djilovic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.