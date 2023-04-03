Rakhi Al Shammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rakhi Al Shammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rakhi Al Shammari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rakhi Al Shammari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rakhi Al Shammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rakhi Al Shammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rakhi Al Shammari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rakhi Al Shammari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rakhi Al Shammari 15 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Rakhi Al-Shammari şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rakhi Al Shammari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rakhi Al Shammari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Riad U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Riad U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Rakhi Al Shammari'nin Al-Shabab Riad U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rakhi Al Shammariboyu ve yaşı kaç

Rakhi Al Shammari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rakhi Al Shammari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Rakhi Al Shammari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rakhi Al Shammari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Shabab

Rakhi Al Shammari kimdir

Rakhi Al Shammari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rakhi Al Shammari şuan Al-Shabab Riad U23 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Rakhi Al Shammari nereli

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