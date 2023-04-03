Rakhim Chaadaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rakhim Chaadaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rakhim Chaadaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rakhim Chaadaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rakhim Chaadaev 11 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Чаадаев Рахим Гапурович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rakhim Chaadaev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rakhim Chaadaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rakhim Chaadaev'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rakhim Chaadaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rakhim Chaadaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Akhmat II
Rakhim Chaadaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rakhim Chaadaev şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.