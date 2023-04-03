Rakhim Chaadaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rakhim Chaadaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rakhim Chaadaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rakhim Chaadaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.