Rakish Bingham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rakish Bingham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rakish Bingham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rakish Bingham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rakish Bingham 25 Ekim 1993 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Rakish Phillip Bingham şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rakish Bingham Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rakish Bingham, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 3 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Rakish Bingham'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rakish Bingham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rakish Bingham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rakish Bingham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rakish Bingham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2013 yılında Falkirk FC

1 Ocak 2014 yılında Wigan U21

1 Eylül 2014 yılında Mansfield Town

2 Ocak 2015 yılında Hartlepool Utd.

2 Şubat 2015 yılında Mansfield Town

1 Temmuz 2015 yılında Hartlepool Utd.

22 Ağustos 2016 yılında Hamilton Acad.

31 Ocak 2019 yılında Cheltenham

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2019 yılında Doncaster Rov.

31 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2020 yılında Dundee United

3 Eylül 2020 yılında Ebbsfleet

Rakish Bingham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rakish Bingham şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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