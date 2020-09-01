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Rakitic, eski takımı Sevilla'ya geri döndü!

Barcelona'da uzun yıllardır top koşturan Ivan Rakitic, eski takımı Sevilla'ya geri döndü. Rakitic, Sevilla ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Rakitic, eski takımı Sevilla'ya geri döndü!

İspanya'nın Sevilla Kulübü, 2014'de Barcelona'ya verdiği Hırvat futbolcu Ivan Rakitic'i 6 yıl aradan sonra tekrar kadrosuna katttığını duyurdu.

Barcelona ve Sevilla kulüplerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Rakitic'in transferinden dolayı Katalan kulübüne 1,5 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği ve alınacak başarılara bağlı olarak 9 milyon avroluk ek ödemenin de olabileceği bildirildi.

Orta sahada oynayan 32 yaşındaki Hırvat futbolcunun Sevilla ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. 2011-2014 yılları arasında Sevilla'da forma giyen Rakitic, 149 maçta 32 gol atmıştı.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Sevilla, transfer döneminde şimdiye kadar Oscar Rodriguez, Suso ve Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Onur Çelik
Spor Editörü


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