Rakor ne demek, TDK'ya göre Rakor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rakor ne demek? Rakor TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rakor kelimesi. Peki rakor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rakor nedir, rakor kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RAKOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rakor kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rakor kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rakor kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıhhi tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası



RAKOR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- rakorlu musluk

