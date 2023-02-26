Ralf Sander Suvinomm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ralf Sander Suvinomm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ralf Sander Suvinomm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ralf Sander Suvinomm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ralf Sander Suvinomm 29 Ekim 2001 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Ralf-Sander Suvinõmm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ralf Sander Suvinomm Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ralf Sander Suvinomm'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ralf Sander Suvinomm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ralf Sander Suvinomm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ralf Sander Suvinomm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ralf Sander Suvinomm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında MRJK U17

31 Aralık 2016 yılında Saku U19

1 Ocak 2017 yılında FC Flora U17

31 Aralık 2017 yılında Saku U19

1 Ocak 2018 yılında FC Flora U21

30 Temmuz 2020 yılında Kalev

31 Aralık 2020 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2021 yılında Kuressaare

Ralf Sander Suvinomm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ralf Sander Suvinomm şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ralf Sander Suvinomm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Saku Sporting

Estonya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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