Raman Chibsah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raman Chibsah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raman Chibsah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Raman Chibsah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Raman Chibsah 10 Mart 1993 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Yussif Raman Chibsah şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Raman Chibsah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keyscout Football yapmaktadır. Raman Chibsah, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Raman Chibsah'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Raman Chibsah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Raman Chibsah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.
Raman Chibsah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Raman Chibsah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2009 yılında Sassuolo Alt.
1 Temmuz 2010 yılında Sassuolo U19
31 Ağustos 2011 yılında Juventus U19
17 Ağustos 2012 yılında Parma
18 Ağustos 2012 yılında Sassuolo
30 Haziran 2013 yılında Parma
22 Ağustos 2013 yılında Sassuolo
6 Temmuz 2015 yılında Frosinone
30 Haziran 2016 yılında Sassuolo
15 Temmuz 2016 yılında Benevento
30 Haziran 2017 yılında Sassuolo
1 Temmuz 2017 yılında Benevento
13 Ocak 2018 yılında Frosinone
30 Haziran 2018 yılında Benevento
1 Temmuz 2018 yılında Frosinone
8 Ağustos 2019 yılında Gaziantep FK
18 Eylül 2020 yılında Bochum
2 Şubat 2022 yılında Apollon Smyrnis
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
21 Eylül 2022 yılında Ionikos Nikeas
Raman Chibsah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Raman Chibsah şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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