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Ramazan Arıtürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Avukat Ramazan Arıtürk'ün biyografisi

Elmadağ Hukuk Bürosunun kurucusu Avukat Ramazan Arıtürk'ün biyografisi araştırılıyor. Bu bağlamda, Ramazan Arıtürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Avukat Ramazan Arıtürk'ün biyografisi...

Ramazan Arıtürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Avukat Ramazan Arıtürk'ün biyografisi

Avukat Ramazan Arıtürk'ün kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ramazan Arıtürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Avukat Ramazan Arıtürk'ün biyografisi...

RAMAZAN ARITÜRK KİMDİR?

Av. Dr. Ramazan Arıtürk, Elmadağ Hukuk Bürosunun kurucusudur. Çalışmaları çoğunlukla şirketler ve ticaret hukuku, ceza hukuku, finans ve gayrimenkul hukuku alanlarında yoğunlaşmıştır. Şirket danışmanlığı, sözleşme müzakereleri, şirket birleşme ve devralmaları ile yine şirketlerin yeniden yapılandırılması ve tasfiyesi işlemlerinde oldukça deneyimlidir.

Ramazan Arıtürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Avukat Ramazan Arıtürk'ün biyografisi

Birçok ulusal ve uluslararası tahkim davaları ile yerel mahkemelerde görülen hukuk davalarında yerli ve yabancı müvekkilleri temsil etmiştir. Ramazan Arıtürk, T.C Sağlık Bakanlığınca yaptırılmakta olan PPP (kamu özel ortaklığı) modeli ile hayata geçirilen Şehir Hastaneleri Projesinde ulusal ve uluslararası sözleşmeleri ile proje finans sözleşmelerinde Bakanlığa ve sonrasında özel sektöre hukuki danışmanlık yapmıştır.

T.C Enerji Bakanlığı tarafından yaptırılmakta olan Sinop Nükleer Enerji Santralinin uluslararası sözleşmelerinde Bakanlık adına hukuki danışmanlık yapmış, bu konuda yapılmakta olan uluslararası müzakerelerde T.C Enerji Bakanlığı’nı temsil etmiştir. Ramazan Arıtürk ayrıca uluslararası finans ve bankacılık, Uluslararası finans kuruluşları ve yabancı stratejik yatırımlarla ilgili olarak proje finansmanı alanında da şirketlere ve kurumlara danışmanlık vermektedir.

Ramazan Arıtürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Avukat Ramazan Arıtürk'ün biyografisi

RAMAZAN ARITÜRK’ÜN ÖĞRENİM BİLGİSİ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, 1993

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans, 2008

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Doktora, 2011

Bölge Gündem Editör Ekibi
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