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  3. Ramazan ayı dolayısıyla sistem değiştirdiler, Dilencilikte çığır açan yöntem

Ramazan ayı dolayısıyla sistem değiştirdiler, Dilencilikte çığır açan yöntem

Sakarya'nın dört bir yanında insanların manevi duygularını sömürerek para isteyen dilenciler Ramazan ayı dolayısıyla sistem değiştirip, sokaklarda yüksek sesle ilahi okuyarak dilenmeye başladı.

Ramazan ayı dolayısıyla sistem değiştirdiler, Dilencilikte çığır açan yöntem

Vatandaşların duygularını sömürerek dilene dilenciler ramazan ayını fırsat bilerek dilenmede çığır açan bir uygulamaya geçtiler. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dilenciler Ramazan ayı dolayısıyla sistem değiştirip, sokaklarda yüksek sesle ilahi okuyarak dilenmeye başladı. Dilencilikte çığır açan o yöntem ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Ramazan ayı dolayısıyla sistem değiştirdiler,Dilencilikte çığır açan yöntem

"DİLENCİLİKTE ÇIĞIR AÇTILAR "

Sakarya'nın dört bir yanında insanların manevi duygularını sömürerek para isteyen dilenciler adeta şehri mesken tuttu. Kentin her köşesinde rastlamanın mümkün olduğu dilenciler, Ramazan ayı dolayısıyla sistem değiştirip, sokaklarda yüksek sesle ilahi okuyarak dilenmeye başladı. Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde yaşanan dilencilik olayı ise görenleri şaşkına çevirdi. Dilenciler, yan yana yüksek sesle ilahi okuyarak sokakta yürüdü. Cep telefonu görüntülerinde, iki dilencinin yan yana dolaşması, bir dilencinin ise yüksek sesle ilahi okuyarak sokakta dolaşması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

 

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