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Ramazan ayı için İstanbul'da camilere mahyalar hazırlanıyor

Ramazan ayına sayılı günler kala Üsküdar'da bulunan tarihi Vahide Sultan Camii'nde de mahya hazırlığı başladı. Mahyaların hazırlandığı Vahide Sultan Camii havadan görüntülendi.

Ramazan ayı için İstanbul'da camilere mahyalar hazırlanıyor

Yaklaşan Ramazan ayında camileri süsleyecek olan mahyalar için hazırlıklar başladı. İstanbul'da da camileri süsleyecek olan mahyaların hazırlığı başladı. Üsküdar'da bulunan tarihi Vahide Sultan Camii'nde de Ramazan ayı boyunca camiyi süsleyecek olan mahyaların yapımı devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına dikkat çekmek için "Şifa Ayı Ramazan" temasını içerecek olan mahyalarda, İstanbul'daki camilerde "Şifa senden ya şafi" ve "Sorumlu ol mutlu ol" yazacak.

Kahraman Yıldız, "Mahyalarını taktığımız son camimiz bugün, 6. cami. Bugün "oruç arınmaktır" yazısı asacağız. Ramazan ayı içerisinde haftada bir yazımız değişecek. Ramazan ayı boyunca yazılarımız devam edecek. Mahya yerleştirme işleminde ise düzen kurmamız gerekiyor. Daha sonra o düzen üzerine yazılarımızı asıyoruz. Ataride hazırladığımız yazıyı asacağız. Bu sene Şifa-i Ramazan temalı yazıları haftada bir asacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ramazan ayı için İstanbul'da camilere mahyalar hazırlanıyor

Ramazan ayı için İstanbul'da camilere mahyalar hazırlanıyor

Ramazan ayı için İstanbul'da camilere mahyalar hazırlanıyor

Ramazan ayı için İstanbul'da camilere mahyalar hazırlanıyor

Ramazan ayı için İstanbul'da camilere mahyalar hazırlanıyor

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