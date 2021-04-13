Ramazan Ayı Kampanyaları 2021 Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor, Turkcell, Vodafone başlığı internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

2021 yılına özel Ramazan ayı Kampanyaları büyük şirketlerde vatandaşların beğenisine sunulmaya başlandı. Birçok çeşit ürün ve kampanyalar mübarek Ramazan ayına girilmesiyle birlikte herkes tarafından araştırılıyor. Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor gibi internetten alışveriş yapılan sitelerin yanı sıra Turkcell, Vodafone gibi büyük şirketler bu yılda kullanıcılarına özel fırsatları sitelerinden yayınlamaya başladı.

RAMAZAN AYI KAMPANYALARI 2021 TRENDYOL, HEPSİBURADA, GİTTİGİDİYOR, TURKCELL, VODAFONE

TRENDYOL RAMAZAN KAMPANYASI

Ramazan ayına özel fırsatları vatandaşlarla buluşturan Trendyol, yine çeşitli ürünleri ve Ramazan paketleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Trendyol'da 2021 yılının Ramazan ayına özel satışa sunulan ürünleri biz de sizlerle buluşturduk.

TRENDYOL RAMAZAN AYINA ÖZEL FIRSATLARI GÖRMEK İÇİNTIKLAYINIZ.

Trendyol, Ramazan ayında sahur ve iftar vakitleri için yapılacak özel yemeklerde kullanılacak mutfak araç gereçlerini vatandaşlara sunuyor.

Her eve lazım temizlik ürünleri ise Trendyol'a özel uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

Ramazan'da çok aranan ürünler arasına giren seccadeler, tesbihler, dini içerikli kitaplar ve giyim, elektronik, spor ve eğlenceye dair her şey Trendyol'da özel indirim fırsatlarıyla vatandaşları karşılıyor.

HEPSİBURADA RAMAZAN KAMPANYALARI

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara Ramazan'a özel fırsatlar sunan Hepsiburada, Ramazan ayına özel dayanışma seferberliği başlattı. Bir yandan hibe olarak belirlenen Ramazan Dayanışma Paketleri, İl Valilikleri koordinasyonu ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken diğer yandan ise Hepsiburada erzak kolisi ile vatandaşların hem kendi adresine hem de başka adreslere yardım yapabilme fırsatı sunuldu.

HEPSİBURADA RAMAZAN AYINA ÖZEL FIRSATLARI GÖRMEK İÇİNTIKLAYINIZ.

HEPSİBURADA DAYANIŞMA SEFERLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Ramazan'da dayanışma seferberliğinin yanı sıra Hepsiburada, Dört Dörtlük Ramazan Kampanyası kapsamında Ramazan boyunca her gün gece 03.00'e kadar Süper indirimleri vatandaşların beğenisine sunacak.

GİTTİGİDİYOR RAMAZAN KAMPANYASI

Gittigidiyor, Ramazan'a özel yüzlerce üründe kaçırılmayacak fırsatları internet sayfasından paylaştı. Gıdadan mutfak gereçlerine, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, ev tekstilinden Ramazan paketlerine kadar binlerde çeşit ürünleri satışa sunmaya hazırlanan Gittigidiyor, yıldız fırsatlar kategorisiyle de vatandaşların ilgisini çekiyor.

GİTTİGİDİYOR RAMAZAN AYINA ÖZEL FIRSATLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

TURKCELL RAMAZAN KAMPANYASI

Her yıl gerçekleştirdiği Ramazan'a özel kampanyalarıyla abonelerini sevindiren Turkcell, bu yıl Ramazan ayında Turkcell Ramazan kampanyası, Sahur paketi ve Salla Kazan sayesinde kazandırdığı 2 kat hediyesiyle vatandaşların karşısına çıkıyor. Bu yıl Turkcell Ramazan internet kampanyasını 2 GB olarak abonelerine sunan Turkcell, Dijital Operatör uygulamasıyla vatandaşların bu fırsattan yararlanmasına olanak sağlıyor.

Ayrıca BİP uygulaması üzerinden 5 kişiye mesaj atma şartıyla abonelerine sahur zamanı 02:00 ile 05:00 saatleri arasında kullanabilecekleri 1 GB internet verirken her hafta Salla Kazan uygulayarak kazandığınız hediyeleri 2 katına çıkartıyor.

VODAFONE RAMAZAN KAMPANYASI

Vodafone, 2021 yılında Ramazan'a özel olarak Süper Kolay Paketlerle abonelerini mutlu etmeye geliyor. Yeni abonelere özel 14 adet Vodafone Faturasız Teklifi sunan Vodafone, bu paketlere ek olarak 1 GB'lık interneti de abonelerinin kullanımına sunuluyor.

VODAFONE RAMAZAN AYINA ÖZEL FIRSATLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.