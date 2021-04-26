Ramazan ayında sıvı kaybı ölümcül olabilir!

Uzman Diyetisyen Fatma Fidan, Ramazan ayında sıcak havanın etkisiyle su kaybının fazla olacağını ve hayati tehlikenin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Sızı kaybı ölümcül ritim bozukluklarına neden olabiliyor. Ayrıca idrar söktürücü ilaç kullanan kalp hastalarında sıcak havanın neden olacağı sıvı kaybı çok daha belirgin oluyor ve bu durum kandaki elektrolit miktarlarında tehlikeli değişikliklere yol açıyor. Sonrasında da ölümcül ritim bozuklukları tetiklenebiliyor. Bir diğer mekanizma ise sıcak havalarda sıvı kaybının da etkisi ile oluşabilecek pıhtılaşma eğilimi. Bu durum da özellikle kalp krizi geçirmiş, stent takılmış ya da by-pass ameliyatı olmuş kalp hastaları için önem taşıyor. Bunların dışında aşırı obezler, kronik böbrek yetersizliği hastalarıyla solunum problemleri yaşayanlar için de sıcak havalar risk taşıyor.

"Aşırı sıcak ve uzun süreli susuzluk kalbi yoruyor" diyen Fidan, "Yaklaşık 17saat sürecek oruç süresince yeterli sıvı alınamamasına bağlı olarak tansiyon düşüklüğü, sodyum potasyum gibi tuz kayıpları da kalpte ritim bozukluğunu tetikleyebiliyor." dedi.

Fidan, vücutta oluşabilecek sıvı kaybı ve buna bağlı meydana gelen mide rahatsızlıklarına karşı da uyarılarda bulundu. Ramazan ayının uzun yaz günlerine gelmesinden dolayı sıvı kaybına bağlı hastalıkların artacağını vurgulayan Fatma Fidan, Ramazan’da sıvı kaybına bağlı hastalıklar arasında mide rahatsızlıkları olabileceğini ve uzun süren açlıktan dolayı kendini gösterebileceğini ifade etti. Ramazan’da en sık görülen şikâyetlerin başında mide rahatsızlıklarının geldiğini belirten Fidan, “Ramazan ayında en sık şikâyetler mide ağrıları, asit salgısının artmasına bağlı olarak midede yanma, reflü hastalarının şikayetlerinde alevlenmeler olabilmektedir. Sıvı kaybına bağlı olarak böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir. Böbrek yetmezliği de ölümcül komplikasyonlara kadar gidebilir” ifadelerini kullandı.

Ramazan’da oruç tutanların sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi için Fidan önerilerde bulundu;

Vücut, birçok fizyolojik işlevi yerine getirebilmek, biyokimyasal süreçleri sürdürebilmek ve metabolik dengeyi koruyabilmek için günde yaklaşık 2,5 litre suya ihtiyaç duyar. Dolayısıyla yaz mevsiminde yaşadığımız Ramazan’da oruç süresince su tüketilemediğinden iftar ile sahur arasında en az 2-2,5 litre su içmeye özen gösterilmelidir.

Fidan, yaz aylarında vücudun mineral dengesini korumak ve gün içerisinde kaybedilen sıvı miktarı ile birlikte mineralleri de geri kazanmak için maden suyu içmenin önemli olduğunu vurguluyor.

Maden suyu, oruç tutanların sindirim sistemi fonksiyonlarını destekleme ve dengelemesi nedeniyle önemli bir rol oynuyor. Özellikle oruç tutanlara bol sıvı tüketiminin yanında mutlaka maden suyu da tüketmeleri öneriliyor. Çünkü maden suyu, terlemeyle vücuttan atılan su ve mineral kaybını desteklerken, gün boyu boş kalan ve dinlenen midenin iftar sonrası yorulmasını önleyip rahatlamasına da yardımcı oluyor.

Maden suyunu iftardan 1 saat sonra tüketilmesini önerdi.