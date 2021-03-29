Bakan Koca, illerin risk durumunu gösteren son haritayı paylaştı!29 Mart 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | BB Erzurumspor Yılmaz Vural'la prensipte anlaştığını duyurdu!Ramazan boyunca sokağa çıkma yasağı var mı? | Ramazan ayı ne zaman başlıyor?Kırmızı kategorideki iller hangileri? | Kırmızı il yasakları neler? | Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?Ramazan ayında yasaklar var mı? | Ramazan ayında uygulanacak yasaklar neler?Erdoğan açıkladı! Kırmızı kategorideki illerde Cumartesi günü de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacakTelevizyonda şaşkına çeviren açıklama: Soluğu acil serviste aldıkÇılgın sayısal loto sonuçları 29 Mart 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı Umutlandıran açıklama! "Hem kişiyi hem de virüsün başkalarına geçmesini engelliyor"
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ramazan ayında yasaklar var mı? | Ramazan ayında uygulanacak yasaklar neler?

Ramazan ayında yasaklar var mı? | Ramazan ayında uygulanacak yasaklar neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3.5 saat süren Kabine toplantısının ardından kameraların karşına geçerek salgına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki Ramazan ayında yasaklar var mı? | Ramazan ayında uygulanacak yasaklar neler? İşte detaylar...

Ramazan ayında yasaklar var mı? | Ramazan ayında uygulanacak yasaklar neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3.5 saat süren Kabine toplantısının ardından kameraların karşına geçerek salgına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki Ramazan ayında yasaklar var mı? | Ramazan ayında uygulanacak yasaklar neler? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN AYINDA YASAKLAR VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayına ilişkin yaptığı açıklamada "Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

RAMAZAN AYINDA UYGULANACAK YASAKLAR NELER?

Erdoğan, "Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir. Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır." dedi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla Ramazan ayında alınan tedbirler:

- Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.

- Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

- Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız.

- Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT