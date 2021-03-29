Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3.5 saat süren Kabine toplantısının ardından kameraların karşına geçerek salgına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki Ramazan ayında yasaklar var mı? | Ramazan ayında uygulanacak yasaklar neler? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN AYINDA YASAKLAR VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayına ilişkin yaptığı açıklamada "Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

RAMAZAN AYINDA UYGULANACAK YASAKLAR NELER?

Erdoğan, "Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir. Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır." dedi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla Ramazan ayında alınan tedbirler:

- Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.

- Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

- Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız.

- Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.