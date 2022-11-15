ANKARA (AA) - Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı Ramazan Başak, İstanbul Taksim'deki bombalı terör saldırısını kınadı.

Başak, yaptığı yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.

Türkiye'nin, bu tür terör saldırılarıyla diz çökecek bir ülke olmadığını belirten Başak, milletin canına kastedenlerin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağını kaydetti.

Başak, "Masum insanların canına kıymak bir insanlık suçudur. Terörün her türünü, bunu yapanları ve destek olanları lanetliyoruz. Devletimiz teröristlerin ve azmettiricilerin peşini bırakmayacaktır. Alçaklıkta sınır tanımayanların akıbeti bellidir. Bugün teröre destek verenler yarın bu belanın kendilerini vuracağını bilmelidir." ifadesini kullandı.