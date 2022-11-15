Ramazan Başak, İstanbul Taksim'deki bombalı terör saldırısını kınadı

Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı Ramazan Başak, İstanbul Taksim'deki bombalı terör saldırısını kınadı. Türkiye'nin, bu tür terör saldırılarıyla diz çökecek bir ülke olmadığını belirten Başak, milletin canına kastedenlerin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağını kaydetti.

YAYINLAMA
Google News
Ramazan Başak, İstanbul Taksim'deki bombalı terör saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı Ramazan Başak, İstanbul Taksim'deki bombalı terör saldırısını kınadı.

Başak, yaptığı yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.

Türkiye'nin, bu tür terör saldırılarıyla diz çökecek bir ülke olmadığını belirten Başak, milletin canına kastedenlerin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağını kaydetti.

Başak, "Masum insanların canına kıymak bir insanlık suçudur. Terörün her türünü, bunu yapanları ve destek olanları lanetliyoruz. Devletimiz teröristlerin ve azmettiricilerin peşini bırakmayacaktır. Alçaklıkta sınır tanımayanların akıbeti bellidir. Bugün teröre destek verenler yarın bu belanın kendilerini vuracağını bilmelidir." ifadesini kullandı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu! "HDP'nin siyaset hayatında yer almasına tahammül edemiyoruz"
MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu! "HDP'nin siyaset hayatında yer almasına tahammül edemiyoruz"
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanmışlardı! Bakan Koca, yaralıların sağlık durumunu açıkladı
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanmışlardı! Bakan Koca, yaralıların sağlık durumunu açıkladı
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! KYK burs ve kredi başvuruları başladı
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! KYK burs ve kredi başvuruları başladı
Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı!
Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı!
Son Haberler
Gebze'de durdurulan şüpheli minibüsten 2 ton kaçak nargile tütünü çıktı
Gebze'de durdurulan şüpheli minibüsten 2 ton kaçak nargile tütünü çıktı
Çiftçilerin buğdayı hırsızların hedefi oldu! Hırsızlık şüphelileri yakalandı, serbest bırakıldı!
Çiftçilerin buğdayı hırsızların hedefi oldu! Hırsızlık şüphelileri yakalandı, serbest bırakıldı!
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kaza! Otomobil takla attı: 1’i bebek 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kaza! Otomobil takla attı: 1’i bebek 2 kişi yaralandı
Ramazan Başak, İstanbul Taksim'deki bombalı terör saldırısını kınadı
Ramazan Başak, İstanbul Taksim'deki bombalı terör saldırısını kınadı
İçişleri Bakanlığı'ndan 50 ilde eş zamanlı Girdap Operasyonu: Yüzlerce kişi gözaltına alındı!
İçişleri Bakanlığı'ndan 50 ilde eş zamanlı Girdap Operasyonu: Yüzlerce kişi gözaltına alındı!
Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı
Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı
Fahrettin Altun'dan Associated Press’e açıklama! “Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye’de buluştuğunu teyit ediyoruz"
Fahrettin Altun'dan Associated Press’e açıklama! “Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye’de buluştuğunu teyit ediyoruz"
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 15 Kasım 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 15 Kasım 2022 Salı maç programı
Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı
Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı
15 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları | Koç, artık yoluna bakmalısın, Oğlak, bencillik etmeyi bırak!
15 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları | Koç, artık yoluna bakmalısın, Oğlak, bencillik etmeyi bırak!
Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı!
Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı!
Hacı Yakışıklı sosyal medyadan duyurdu! Yeni Akit'ten ayrıldı, yeni yerini açıkladı!
Hacı Yakışıklı sosyal medyadan duyurdu! Yeni Akit'ten ayrıldı, yeni yerini açıkladı!
Bakan Derya Yanık: "Milletimiz müsterih olsun, devletimizin bütün kademeleri ve unsurları görevinin başında"
Bakan Derya Yanık: "Milletimiz müsterih olsun, devletimizin bütün kademeleri ve unsurları görevinin başında"
Ünlü astrolog Nihan Urel'in günler önce söyledikleri gerçekleşti! Kötü şeyler yaşanacağını "Hepimizin ortak vicdanını etkileyecek" şeklinde açıklamıştı!
Ünlü astrolog Nihan Urel'in günler önce söyledikleri gerçekleşti! Kötü şeyler yaşanacağını "Hepimizin ortak vicdanını etkileyecek" şeklinde açıklamıştı!
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!