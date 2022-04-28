Ramazan bayramı mesajları sevgiliye, flörte, kız arkadaşına 2022 | sevgiliye Ramazan bayramı mesajı uzun, romantik konu başlıkları merak edildi. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, bayramda sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler için derlediğimiz mesajlar haberin detaylarında yer alıyor. İşte tüm detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI SEVGİLİYE, FLÖRTE, KIZ ARKADAŞINA 2022

• Ey yar! Telaşımı hoş gör. Islandığım ilk yağmursun. Bayramın kutlu olsun aşkım.

• Birlikte geçireceğimiz daha nice mutlu bayramlara, iyi bayramlar aşkım.

Bana en mutlu geçecek bayram, seninle beraber olabileceğim bayramdır. Biricik aşkımın • bayramı kutlu olsun.

• Bu bayram ve bütün bayramlar yüreğimizin birbirimiz için çarpması dileğimle. Ramazan Bayramın kutlu olsun canım.

Aşk seninle güzel bir tanem. Sen benim ömrüme ömür katan nefesimsin. Bayramın mübarek olsun aşkım!

• Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Bayramın kutlu olsun.

• Bayramın Getireceği Bütün Güzellikler ve vereceği huzur hayatında bir ömür boyu daim olsun Bayramın Kutlu olsun Sevgilim.

• Bayramların En güzeli ve Hayırlısını Diliyorum Size Bayaramınız Mübarek Olsun.

• Bayramın kutlu yüreğin umutlu, umutların atlı, sevdan kanatlı, mutluluğumuz katlı, sofranmız tatlı, mekânımız tahtlı, ömrün bahtlı olsun Sevgilim.

• Bayramın kutlu günlerin çok mutlu olsun Sevgilim.

• Seninle olduğumuz bayramın kutlu olsun dileklerimi, sensiz geçirdiğimiz bayramlarda da kutlu olsun diyebilecek kadar seni seviyorum!

• Yeni elbiseler, yeni umutlar yeni heyecan ve gülücüklerle hoş geldin bayram. Bana ve tüm sevdiklerime hoş geldin. Bayramın kutlu olsun sevgilim.

• Sensiz yaşamın anlamını yitirdiği, hayatıma anlam katan aşkım… Ramazan Bayramın mutlu ve kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın!

• Aramızdaki mesafeye inat, yürekten bir dua ve içten bir mesaj ile bütün mesafelerin tükendiği, Ramazan Bayramın kutlu olsun canım. Seni çok seviyorum.

• Bu bayram içimde bir burukluk var. Benim için en güzel bayram seninle olduğum zamandır. Biricik aşkım, bayramın kutlu olsun.

• Her şeye kadir yüce Allah, alemlerin Rabbi olan Allah’a sonsuz şükürler ki bizi birbirimize yazmış. Ramazan Bayramın Mübarek olsun, aşkım.

• Bayramın ilk saatlerinde benim için en özel ve güzel aşkımın bayramını kutlamak istedim. Ramazan Bayramın sana ve sevdiklerine huzur ve mutluluk getirsin biriciğim.

• Yüreğin umutla, günlerin bin bir mutlulukla dolsun canım, cananım, hayatımın anlamı. Sevdiklerin sonsuza kadar yanında olsun. Güler açan yüzün hiç solmasın, Ramazan Bayramın kutlu olsun.

• Benim ömrümde denizler vardır, sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, ömrümde sonsuz sevdiklerim vardır. Bayramı ayrı geçirince üzüldüğüm. Hele biri var ki ömrüme ömür katan; ömrüm bayramın kutlu olsun.

• Bayram gecesinin ilk saatlerinde ilk ve özel olarak senin bayramını kutlarım aşkım!

• Hayatıma mana katan biricik aşkımın bayramı kutlu ve mutlu olsun! Seni seviyorum iyi ki varsın.

• Hayatının en güzel anları ve anılarını birlikte yaşamak dileğiyle. En güzel yaşanmışlıkları tazelemek dileğiyle. Ramazan Bayramın mübarek olsun, seni çok seviyorum bir tanem.

• Canım! Yalnızca bu bayram değil, eriştiğimiz erişebildiğimiz her bayram kutlu olsun. Seni seviyorum!

• Sadece bu bayram değil, erişebileceğimiz her bayram benim için özeldir. Canım! Seni seviyorum!

• Aşkım! Bayramını en yüce ve en samimi duygularımla kutlarım. Yüzün daima bayram sevinci içinde gülsün!

• Aşkım bugün de hayatımdasın bugün de kalbimdesin bayramın kutlu olsun seni çok seviyorum.

SEVGİLİYE RAMAZAN BAYRAMI MESAJI UZUN, ROMANTİK

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık Dolsun ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın Bayramın Kutlu Olsun.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun, sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun.

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun

En güzel Anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlarım...

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyorum sevgilim...

Her bayram sabahı gökyüzünde yıldızlı kandiller yanar ve inan bütün gönülleri aydınlatırlar. Bayramın kutlu olsun, neşe ve umutlarınız beyaz olsun.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Gülerek bitti mübarek Ramazan ayı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradanıma. Bu mübarek Ramazan Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma..

En güzel anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Ramazan bayramınızı kutlarız.

Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

Biricik Aşkım! Bayram en çok çocuklar için anlam taşır. En çok onlar bayramda sevinir. Ben de şimdi çocuklar gibi mutluyum. Sana, canıma mesaj atmak ve cevap almak için bir bahanem olacak. Ramazan Bayramın kutlu olsun aşkım. Seni tahmin edemeyeceğin kadar seviyorum.

Telefonum, telefonunun Ramazan Bayramını en içten dileklerle kutlar. Seninle hiç bitmeyecek konuşmalar için uzun batarya ömürleri dileriz.

Aramızdaki mesafeye inat, yürekten bir dua ve içten bir mesaj ile bütün mesafelerin tükendiği, Ramazan Bayramın kutlu olsun canım. Seni çok seviyorum.

Benim ömrümde denizler vardır, sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, ömrümde sonsuz sevdiklerim vardır. Bayramı ayrı geçirince üzüldüğüm… Hele biri var ki ömrüme ömür katan; ÖMRÜM bayramın kutlu olsun.

Sevgi ikliminde bir bayram geçirmen dileğimle, Ramazan Bayramın kutlu olsun hayatımın anlamı.

Her bayram sabahı, inanan bütün gönüller aydınlanır. Her akşam, gökyüzünde sevgi ışıltılı kandiller yanar. Senin de benim gönlümü aydınlattığın gibi bayramın aydınlık ışığının hiç sönmemesi dileğimle… Ramazan Bayramın kutlu olsun aşkım.

Allaha binlerce kez şükür… Bugün de hayatımda ve kalbimdesin sevdiğim. Ramazan Bayramın mübarek olsun seni çok seviyorum.

Bu Mübarek Ramazan Bayramı'nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramı’nı kutluyorum...

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Aşk seninle güzel bir tanem… Sen benim ömrüme ömür katan nefesimsin. Bayramın mübarek olsun aşkım!

Bayramın kutlu günlerin çok mutlu olsun aşkım.

Ey yar! Telaşımı hoş gör. Islandığım ilk yağmursun. Bayramın kutlu olsun aşkım.

Birlikte geçireceğimiz daha nice mutlu bayramlara, iyi bayramlar aşkım.

Sevgi ikliminde bir bayram geçirmen dileğimle, bayramın kutlu olsun hayatımın anlamı.

Kurban bayramın kutlu, her günün bir önceki günden güzel ve mutlu olsun aşkım.

Aşkım bugün de hayatımdasın bugün de kalbimdesin bayramın kutlu olsun seni çok seviyorum.