Ramazan bayramı okul tatili kaç gün 2022? Okullar kaç gün tatil olacak? Tatil 9 gün mü? soruları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafında merakla araştırılıyor. Bayramda tatil planını hazırlamak isteyenler kaç gün tatilleri olup olmadığına göz atıyor. Bizler de haberimizde, Ramazan bayramı okul tatili kaç gün 2022? sorusunun yanıtına yer verdik.

RAMAZAN BAYRAMI OKUL TATİLİ KAÇ GÜN 2022?

Normal şartlarda okullarda bayram tatili 29 Nisan Cuma günü başlıyor ve 5 Mayıs Perşembe günü sona eriyor ancak, son günlerde kulislerde kouşulan 9 günlük tatil hem velilerin, hem öğrencilerin hem de çalışanların kafasını karıştırdı. Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkması durumunda öğrenciler de 9 gün tatil yapmış olacak.

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLACAK? TATİL 9 GÜN MÜ?

Geçtiğimiz yıllar esas alındığında, 2022 yılında öğrenciler Ramazan bayramı tatilini 3 gün yaşayacak. Ancak Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması olasılığı da konuşulanlar arasında yer alıyor. 25 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sonrasın, Ramazan bayramı tatilinin kaç gün olacağı belli olacak.

KAMU, ÖZEL, OKUL KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edildiği takdirde yalnız memurlar 9 gün günlük izinden faydalanabilecek.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba