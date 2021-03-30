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Ramazan Bayramı tatili ne zaman 2021? Ramazan Bayramı tatili kaç gün 2021?

11 Ayın Sultanı Ramazan için bekleyiş devam ediyor. İslam aleminin en önemli ibadet dönemlerinden biri olan bu mübarek ayın hemen ardından Ramazan Bayramı olacak. Vatandaşlar Ramazan Bayramı tatili ne zaman 2021? Ramazan Bayramı tatili kaç gün 2021? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Bizler de konuya ilişkin detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.

Ramazan Bayramı tatili ne zaman 2021? Ramazan Bayramı tatili kaç gün 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Ramazan Bayramı takvimini yayımladı. Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceği merak ediliyor. Ramazan ayında oruç ibadeti yerine getirilecek ardından da Ramazan Bayramı'nın coşkusu yaşanacak. Peki; Ramazan Bayramı tatili ne zaman 2021? Ramazan Bayramı tatili kaç gün 2021?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN 2021?

Ramazan Bayramı 13 Mayıs'ta başlayıp 15 Mayıs'ta sona erecek. 

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2021?

2021 yılı Ramazan Bayramı 3 gün sürecek. Ancak Ramazan Bayramı resmi tatilinin kaç gün süreceği henüz belli olmadı. 

Ramazan Bayramı tatili ne zaman 2021? Ramazan Bayramı tatili kaç gün 2021?

RAMAZAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin, "(Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız." dedi. 

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