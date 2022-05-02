Ramazan Bayramı'nda nasıl beslenmelisiniz? Kahvaltıda o besinlerden uzak durun, akşam yemeğinde bu yiyeceklere masada yer açın!

Ramazan Bayramı'nda lezzetli yiyeceklerin göz kırptığı masalarda, Ramazan sonrası mide sağlığımızı korumamız gerekiyor. Ramazan boyunca oruç tuttuğumuz için, bayram döneminde metabolizma yavaşlıyor. Bu konuda Diyetisyen Kübra Zora, sofralardan sabah ve akşam yeşilliğin, bol sebzenin eksik tutulmaması gerektiğini söyledi.

KAHVALTI SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE YAPILMALI

Diyetisyen Kübra Zora, Ramazan döneminde kahvaltı alışkanlığı yitirildiği için, bayramın ilk günü o alışkanlığın geri kazandırılması gerekiyor. Aç olmasanız bile hafif bir öğün yaparak kahvaltıyı tamamlamanız gerektiğine dikkat çekerek, "Kahvaltı saati çok önemli. Saatleri erkene çekelim. Örneğin sabah 09.30 ila 10.30 arası yapılan kahvaltı, sizi Ramazan sonrası kahvaltı alışkanlığına geri kavuşturacak. Ağır kızartmalar yerine, daha geleneksel kahvaltılar yapmalısınız. Örneğin sofrada kızarmış patates varsa, siz yumurta yemelisiniz" ifadelerine yer verdi.

NE YENMELİ?

Sabah kahvaltılarında yumurtanın önemine dikkat çeken Diyetisyen Kübra Zora, "Ramazan boyunca yavaşlayan metabolizma, yediğiniz her yiyeceği kiloya çevirebilir. Bu süre zarfında su tüketimi de azaldığı için, 2 saatte bir 2 bardak gibi su tüketimi gerçekleştirirseniz, zamana yayarak bunu yaparsanız eğer, su alışkanlığını da yeniden kazanmış olursunuz. Kahvaltı masasında yumurta, domates ve maydanoz tüketimine önem vermelisiniz. Ağır yiyecekler hem kolesterol hem de mide sağlığınız açısından sizlere iyi gelmeyecektir."

AKŞAM YEMEĞİ

Sabah kahvaltısını hafif geçirdiyseniz ve ara öğünleri atlamadıysanız, akşam yemeğine midenizi hazırlamış olursunuz. Sabah tükettiğiniz sağlıklı besinlere, akşam da devam etmelisiniz. En azından metabolizmanız eski hızına dönene kadar, bol yeşillik tüketmeye özen gösterin. Özellikle bu akşam sofralarınızdan taze fasulye, enginar, pırasa, ıspanak, barbunya gibi yiyecekleri eksik etmemelisiniz. Canınız tatlı çekerse bir tane hurma yiyebilirsiniz.