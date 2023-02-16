Ramazan Ceri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramazan Ceri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramazan Ceri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramazan Ceri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramazan Ceri 1 Ocak 2000 tarihinde Diyarbakir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ramazan Çeri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramazan Ceri Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramazan Ceri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ramazan Ceri'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramazan Ceri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramazan Ceri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramazan Ceri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramazan Ceri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2013 yılında Beşiktaş Alt

1 Temmuz 2014 yılında Beşiktaş U16

1 Temmuz 2016 yılında Beşiktaş U17

1 Şubat 2017 yılında Başakşehir U19

1 Temmuz 2017 yılında Başakşehir U21

25 Şubat 2019 yılında Başakşehir U19

26 Ağu 2019 yılında Amed SK

3 Ekim 2020 yılında Silivrispor

3 Eylül 2021 yılında İçel İdmanyurdu

1 Eylül 2022 yılında Bayrampaşa

Ramazan Ceri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramazan Ceri şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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