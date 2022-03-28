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Ramazan koli fiyatları ne kadar 2022? Hangi marketlerde koli fiyatları daha ucuz? Market kolilerinin içinde neler var?

Ramazan ayına sayılı günler kala, ramazan kolilerinin fiyatları vatandaş tarafından merak konusu oldu. Bunun üzerine bizlerde çokça araştırılan “ Ramazan koli fiyatları ne kadar 2022? Hangi marketlerde koli fiyatları daha ucuz? Market kolilerin içinde neler var?” sorularına haberimizde yer verdik.

Ramazan koli fiyatları ne kadar 2022? Hangi marketlerde koli fiyatları daha ucuz? Market kolilerinin içinde neler var?

2022 Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Vatandaş 2022 yılının ramazan kolilerinin fiyatlarını merak ediyor. Peki, Ramazan koli fiyatları ne kadar 2022? Hangi marketlerde koli fiyatları daha ucuz? Market kolilerinin içinde neler var? İşte haberin detayları…

RAMAZAN KOLİ FİYATLARI NE KADAR 2022?

Ramazan ayına günler kala ihtiyaç sahiplerine bağış olarak gönderilen ramazan kolileri marketlerin raflarında yer almaya başladı. Araştırmalara göre, marketler ve gıda perakendecilerinin ramazana özel hazırladığı erzak kolilerinin bu yılki fiyatı 99.90 lira ile 349.90 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Ramazan koli fiyatları ne kadar 2022? Hangi marketlerde koli fiyatları daha ucuz? Market kolilerinin içinde neler var?

HANGİ MARKETLERDE KOLİ FİYATLARI DAHA UCUZ?

Vatandaş tarafından oldukça merak edilen koli fiyatları marketlere göre değişiklik gösterebiliyor. İşte bazı marketlere ait ramazan koli fiyatları: CarrefourSA ramazan kolilerini, 109,90 lira ila 289.90 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Migros, 13 üründen oluşan "Ramazan Bereket Paketi"ni 99.90 TL, 22 ürünlü "Ramazan Lezzet Paketi"ni 169,90 TL ve 31 ürünlü "Ramazan Ziyafet Paketi"ni 269,90 TL'den müşterilerine sunuyor. Metro Türkiye mağazalarında 13 çeşit içereni 154,90 lira, 20 çeşit içereni 279,90 lira, 22 çeşit ürün içereni 349,90 liradan ve 7 çeşit kahvaltılık içeren paketi ise 144,90 liradan raflarda yerini aldı. Şok Marketler ise, 13 ürünün bulunduğu "Ramazan Erzak Paketi"ni 114,90 liradan müşterilerine sunuyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine 25 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL yüklü Şok Hediye Kartları verilebilecek.

Ramazan koli fiyatları ne kadar 2022? Hangi marketlerde koli fiyatları daha ucuz? Market kolilerinin içinde neler var?

MARKET KOLİLERİNİN İÇİNDE NELER VAR?

Ramazan kolilerinin içeriği ve fiyatları marketlere göre değişiklik gösteriyor. Kolilerde genel olarak; Yağ, un, hazır çorba, tuz, şeker, bulgur, pirinç, hazır çorba, çay, zeytin, peynir, salça, mercimek ve makarna bulunuyor.

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