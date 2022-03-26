Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Taşvan vatandaşlara kötü haberi verdi: Ramazan öncesi meyve ve sebzeye zam geliyor!

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, ramazan öncesi gelecek olan zamlar hakkında konuştu. Yüksel Tavşan, fiyatların olağanüstü zamlanan sebze meyvede havaların ısınmasıyla bir miktar fiyat düşüşleri olacağını, ancak şimdi de Ramazan ayı öncesi zamlarının yaşanacağını söyledi.

Başkan Tavşan, "Oruçlu ortamda birden bire ürüne talep artınca fiyatlar yükselir. Talep artışı karşısında yapılacak bir şey yok. Ramazan Bayramı öncesinde tüketicileri dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz. Tüketicinin dikkatli davranarak fiyatı yükseltmemesi lazım" diye konuştu.

“ÜLKEDE FİYATLARIN YÜKSEK OLMASI ÇOK NORMAL”

Temel gıda ürünlerinde yaşanan aşırı pahalılığın nedenlerini söyleyen Tavşan, girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi yüzünden halkın artık 3-4 liraya sebze-meyve yiyemeyeceğini, 6-7 liranın altında ürün satmanın neredeyse imkansız hale geldiğini sözlerine ekledi. Gübre, tohum, ilaç, mazot, doğalgaz, ambalajlama, nakliye ve kira gibi tüm giderlerde olağanüstü artışların yaşandığını dikkat çeken Tavşan, "Artık şu gerçeği kabul etmeliyiz ki, girdilerin böylesine yüksek olduğu bir ülkede fiyatların yüksek olması çok normal. Bol olduğu zaman bile 5-6 liradan aşağıya ürün satılırsa üretici de satıcı da zarar eder" ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİ ÜRETMEK İSTEMİYOR”

Halkın mutfağında vazgeçilmez olan patates, soğan ve domates gibi ürünlerde üretim planlamasının yapılmasını gerektiğini ve taban fiyat uygulamasının gerektiğini belirtti. Yüksel Tavşan, sözlerini şöyle devam ettirdi: "Temel ürünleri halkın rahatça almasını istiyorsak üreticinin desteklenmesi lazım. Aksi halde maliyetlerden ve fiyat değişkenliğinden zarar gören üretici üretmek istemiyor, tüketici zarar görüyor.”

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