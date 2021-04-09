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  3. Ramazan öncesi Üsküdar'da zabıta sıkı denetim yapıyor

Ramazan öncesi Üsküdar'da zabıta sıkı denetim yapıyor

Ramazan ayı öncesi Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri Çengelköy'de çarşı, pazar ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ramazan öncesi Üsküdar'da zabıta sıkı denetim yapıyor

Üsküdar Belediyesi Ramazan ayı öncesinde vatandaşların daha güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için denetimler düzenlemeye devam ediyor. Halkın yoğun olarak bulunduğu çarşı, pazar ve marketlerde denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri Çengelköy semtinde de denetim gerçekleştirdi. Ürünlerdeki fiyat, gramaj dengesine dikkat eden ekipler aynı zamanda sosyal mesafe ve hijyen kurallarını da denetledi.

Belediye ekipleri özellikle yiyecek içecek satışı yapan işletmelerde Ramazan ayı öncesi erzak alışverişi nedeniyle denetimleri arttırdı. Korona virüs önlemleri de dikkate alınarak Çengelköy'de marketler, balıkçılar, kuruyemişçiler ve fırınlara zabıta ekipleri tarafından denetim düzenlendi. Denetimlerde fiyat, gramaj, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

DENETİMLER ARTTIRILDI

Denetimle ilgili konuşan zabıta komiseri Ertan Uslu, "İlçemiz genelinde Üsküdar Belediyesi olarak 33 mahallemizde 5 ekip sahada görev yapıyoruz. Ramazan münasebetiyle denetimlerimizi daha da arttırdık. İş yerlerinde maske, mesafe, dezenfektan, HES kodu sorgulaması gibi hususları kontrol ediyoruz. Marketlerimizde de aynı şekilde maske, mesafe, kasa ve reyon fiyatlarının uyumu gibi konuları kontrol ediyoruz. Reyon fiyatları uymadığında 6502 sayılı tüketici kanununa göre gerekli yasal işlemleri uyguluyoruz ve esnafı pandemi kurallarına göre uyarıyoruz. Uymayanlara da idari yaptırım tutanağı tanzim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle esnafı olan Gökmen Şit ise denetimle ilgili "Denetimlerin olmasını Ramazanda taze ürünlerin satılması için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Belediye ekiplerimize de teşekkür ediyorum. Denetim yapıldığı için çok memnunuz, devamlı yapılması lazım bu denetimlerin" sözlerini aktardı. İşletmesindeki korona virüs önlemleri hakkında da konuşan esnaf, "Maske, hijyen kuralları ve dezenfektanlarımıza çok dikkat ediyoruz. Gelen müşterileri de maskesiz girmemeleri ve ürünlere eldivensiz dokunmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Kaynak: İlyas Haber Ajansı

Ramazan öncesi Üsküdar'da zabıta sıkı denetim yapıyor

Ramazan öncesi Üsküdar'da zabıta sıkı denetim yapıyor

Ramazan öncesi Üsküdar'da zabıta sıkı denetim yapıyor

Ramazan öncesi Üsküdar'da zabıta sıkı denetim yapıyor

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