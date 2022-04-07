Ramazan sohbetleri başladı: İlk konuk Mustafa Karataş oldu

“Ramazan Söyleşileri”nin ilk konuğu Prof. Dr. Mustafa Karataş oldu.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde “İmanın Tadı” adlı söyleşisinde oruç, teravih gibi ibadetlerden nasıl manevi lezzet alınması gerektiğine dair bilgiler veren Karataş, aynı zamanda söyleşisinde Müslümanların kendi aralarında yaşadığı güven sorununa, özellikle gençlerin imanını zedeleyecek “zararlı akımlara, ideolojik saplantılara” değindi.

"MÜSLÜMANI SEVMEK KONUSUNDA ÇOK YARA ALDIK"

Müslüman görünümlü insanların, yapıların ve tarikatların ortaya çıkmasıyla Müslümanların birbirlerinden şüphe eder hale geldiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Karataş: “Bu sebeplerden dolayı Müslümanı sevmek konusunda çok yara aldık. Müslümanların acilen Müslümanları sevmesi lazım; ırkı, dili, milleti ne olursa olsun sevmesi lazım. Aramızda birlik olmadığı sürece imanın tadını alamayız.” dedi.

"İNSAN İLAHLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Günümüzde gençlerin inancını zedeleyecek çok sayıda fikir ve akım olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mustafa Karataş: “Önce hümanizm diye başladılar. Sonra teknolojiyle ‘İnsanın gücü her şeye yeter.’ fikri pompalandı. Bugünün firavunları insanı ilahlaştırmaya çalışıyor. Halbuki 3 dakika sonrasını bilemeyecek kadar aciz varlıklarız.” şeklinde konuştu.

Sonraki söyleşinin konuğu Hayati İnanç

Pendik Belediyesinin söyleşileri Ramazan ayı boyunca devam edecek. Bir sonraki söyleşiyi 7 Nisan’da Hayati İnanç gerçekleştirecek. Ardından sırasıyla şöyle devam edecek:

12 Nisan Salı: Ömer Tuğrul İnançer

14 Nisan Perşembe: Saliha Erdem

19 Nisan Salı: Savaş Barkçin

21 Nisan Perşembe: Nurullah Genç

26 Nisan Salı: Sinan Yağmur

28 Nisan Perşembe: Nihat Hatipoğlu