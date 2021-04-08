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Ramazan yaklaşırken fırınlar denetleniyor

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi Kuşadası Belediyesi, fırınlarda hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı.

Ramazan yaklaşırken fırınlar denetleniyor

Gıda ürünü satışı yapan işletmelere yönelik kontrollerin Ramazan boyunca devam edeceği belirtildi. Kuşadası Belediyesi, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Ramazan ayı öncesi kent genelindeki fırınlar ile tatlı siparişi alan işletmelerde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yapıldı.

"EKMEKLERİN GRAMAJLARI KONTROL EDİLDİ"

Denetimde, işletmelerin imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile ekmeklerin gramajları kontrol edildi. Mevzuata uygun olmayan işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunuldu. Ayrıca kontroller sırasında, zabıta ekiplerince son tüketim tarihi geçmiş, etiket bilgileri tam olmayan ve saklama koşullarına uygun olmayan malzemelere el konuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı

Ramazan yaklaşırken fırınlar denetleniyor

Ramazan yaklaşırken fırınlar denetleniyor

Ramazan yaklaşırken fırınlar denetleniyor

Ramazan yaklaşırken fırınlar denetleniyor

Ramazan yaklaşırken fırınlar denetleniyor

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