Ramen Cepele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramen Cepele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ramen Cepele kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ramen Cepele ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ramen Cepele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramen Cepele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramen Cepele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramen Cepele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramen Cepele 21 Mart 2003 tarihinde Conegliano Veneto şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arnavutluk,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Ramën Çepele şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramen Cepele Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALF Sports GmbH yapmaktadır. Ramen Cepele, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ramen Cepele'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramen Cepele Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ramen_cepele/

Ramen Cepeleboyu ve yaşı kaç

Ramen Cepele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramen Cepele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Ramen Cepele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramen Cepele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Inter Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Inter U18

1 Ekim 2020 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2022 yılında Hannover 96 II

Ramen Cepele kimdir

Ramen Cepele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramen Cepele şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASD Livetina (-2017), Inter Mailand (2017-2019), Hannover 96 (2019-2022)

Ramen Cepele Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk takımında 3 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İtalya U16 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Ramen Cepele nereli

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