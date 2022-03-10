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Rami ne demek, TDK'ya göre Rami kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Rami kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Rami ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Rami nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Rami kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Rami ne demek, TDK'ya göre Rami kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rami ne demek? Rami TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rami kelimesi. Peki rami ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rami nedir, rami kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

RAMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rami kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Rami kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre rami kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya'da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
- Bu bitkinin dokumacılıkta kullanılan lifi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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