Ramo 2.sezon yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo yeni sezon ne zaman başlayacak?
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo yeni sezon fragmanı ile ekranlarda yerini aldı. Korona virüs salgını nedeni ile sezon finali yapan dizinin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Başarılı dizinin 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Ramo ne zaman başlayacak?
Ramo yeni sezon 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarının başarılı dizisi Ramo yeni sezon fragmanı ile ekranlara geri dönüş yaptı. Baş rollerinde Murat Yıldırım'ın yer aldığı başarılı dizinin ne zaman başlayacağı da merak konusuydu. Peki Ramo yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Ramo 2.sezon yeni bölüm fragmanı haberimizde...
RAMO 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
RAMO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Büyük hesaplaşma için Cihangir’in karşısına çıkmaya hazırlanan Ramo’nun hapisten çıktığından haberdar olan Cihangir, Ramo için infaz emrini veriyor. Ramo yeni sezonuyla 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.
RAMO KONUSU NEDİR?
Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu BKM’nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi ‘Ramo’ seyirciyi yıllarca unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor. Dizide ‘Ramo’ karakterini oynayan Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Çekimleri Adana’da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.
RAMO OYUNCULARI
Murat Yıldırım - Ramo
Esra Bilgiç - Sibel
İlker Aksum - Hasan
Yiğit Özşener - Yavuz
Görkem Sevindik - Boz
İdil Fırat - Fidan
Cemre Baysel - Fatoş
İlhan Şen - Neco
Rüzgar Aksoy - Halef
İlkay Kayku - Neslihan
OLGUN ŞİMŞEK RAMO'DA HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Ramo'nun yeni sezonunda ünlü oyuncu Olgun Şimşek de rol alacak. Yeni sezonda hapishaneden çıktıktan sonra İstanbul’da, doğrudan en zirveye savaş açan Ramo’nun karşısında yeraltı dünyasının zirve ailesi olan Hanlılar yer alacak. Ailenin lideri ise İstanbul yeraltı dünyasının en zirvedeki ismi Cihangir.