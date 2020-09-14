Ramo 2.sezon yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ramo yeni sezon 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarının başarılı dizisi Ramo yeni sezon fragmanı ile ekranlara geri dönüş yaptı. Baş rollerinde Murat Yıldırım'ın yer aldığı başarılı dizinin ne zaman başlayacağı da merak konusuydu. Peki Ramo yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Ramo 2.sezon yeni bölüm fragmanı haberimizde...

RAMO 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

RAMO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Büyük hesaplaşma için Cihangir’in karşısına çıkmaya hazırlanan Ramo’nun hapisten çıktığından haberdar olan Cihangir, Ramo için infaz emrini veriyor. Ramo yeni sezonuyla 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

RAMO KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu BKM’nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi ‘Ramo’ seyirciyi yıllarca unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor. Dizide ‘Ramo’ karakterini oynayan Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Çekimleri Adana’da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.

RAMO OYUNCULARI

Murat Yıldırım - Ramo

Esra Bilgiç - Sibel

İlker Aksum - Hasan

Yiğit Özşener - Yavuz

Görkem Sevindik - Boz

İdil Fırat - Fidan

Cemre Baysel - Fatoş

İlhan Şen - Neco

Rüzgar Aksoy - Halef

İlkay Kayku - Neslihan

OLGUN ŞİMŞEK RAMO'DA HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Ramo'nun yeni sezonunda ünlü oyuncu Olgun Şimşek de rol alacak. Yeni sezonda hapishaneden çıktıktan sonra İstanbul’da, doğrudan en zirveye savaş açan Ramo’nun karşısında yeraltı dünyasının zirve ailesi olan Hanlılar yer alacak. Ailenin lideri ise İstanbul yeraltı dünyasının en zirvedeki ismi Cihangir.