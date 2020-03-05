Ramo 9. bölüm fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen Ramo 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Yavuz'un sözlerinin dikkat çektiği fragmanda Alpay, Ramo'nun başlattığı savaşı bitirmek için harekete geçiyor. Patlayan silah sesiyle herkesin büyük bir şok yaşadığı tanıtımda kimin vurulduğu merak uyandırıyor.
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05 Mart 2020 Perşembe 08:34
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