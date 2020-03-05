  1. WEB TV

  2. MAGAZİN

  3. Ramo 9. bölüm fragmanı yayınlandı

Ramo 9. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Ramo 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Yavuz'un sözlerinin dikkat çektiği fragmanda Alpay, Ramo'nun başlattığı savaşı bitirmek için harekete geçiyor. Patlayan silah sesiyle herkesin büyük bir şok yaşadığı tanıtımda kimin vurulduğu merak uyandırıyor.

Podolski yufka açtı! Görenler şaştı kaldıPodolski yufka açtı! Görenler şaştı kaldı

Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 159. Bölüm fragmanı yayınlandıEşkiya dünyaya hükümdar olmaz 159. Bölüm fragmanı yayınlandı

Hercai 35. Bölüm fragmanı yayınlandıHercai 35. Bölüm fragmanı yayınlandı

Nuray Sayarı canlı yayında Erdoğan'a seslendi: ''Can tehlikesi taşıyorum''Nuray Sayarı canlı yayında Erdoğan'a seslendi: ''Can tehlikesi taşıyorum''

 

05 Mart 2020 Perşembe 08:34

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Kuruluş Osman 14. Bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 14. Bölüm fragmanı yayınlandı
Doğduğun Ev Kaderindir 10. bölüm fragmanı yayınlandı
Doğduğun Ev Kaderindir 10. bölüm fragmanı yayınlandı
Podolski yufka açtı! Görenler şaştı kaldı
Podolski yufka açtı! Görenler şaştı kaldı
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 159. Bölüm fragmanı yayınlandı
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 159. Bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 35. Bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 35. Bölüm fragmanı yayınlandı
Nuray Sayarı canlı yayında Erdoğan'a seslendi: ''Can tehlikesi taşıyorum''
Nuray Sayarı canlı yayında Erdoğan'a seslendi: ''Can tehlikesi taşıyorum''
Helin Avşar sarhoş haliyle gazetecilerle kavga etti!
Helin Avşar sarhoş haliyle gazetecilerle kavga etti!
Yasak Elma 72. bölüm fragmanı yayınlandı
Yasak Elma 72. bölüm fragmanı yayınlandı
Sefirin Kızı 12. bölüm fragmanı yayınlandı
Sefirin Kızı 12. bölüm fragmanı yayınlandı
Zalim İstanbul 34. bölüm fragmanı yayınlandı
Zalim İstanbul 34. bölüm fragmanı yayınlandı