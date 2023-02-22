Ramon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon 13 Mart 2001 tarihinde São João de Meriti şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ramon Ramos Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramon'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ramon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ramon_ramos006/

Ramon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ramon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Flamengo U20

1 Ocak 2020 yılında Flamengo

8 Nisan 2022 yılında RB Bragantino

31 Aralık 2022 yılında Flamengo

21 Ocak 2023 yılında Olimpiakos

Ramon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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