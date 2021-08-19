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Randers 1 - 1 Galatasaray | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi verecek olan temsilcimiz Galatasaray, gruplara kalmak için Randers'i elemek zorunda. Yapılan maçta Galatasaray deplasmanda Randers ile 1 - 1 berabere kaldı.

Randers 1 - 1 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Randers ile Galatasaray ile karşı karşıya geldi. 2 golün çıktığı maç 1-1'lik skorla beraberlikle bitti.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, deplasmanda Rangers ile karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen maçın sonu 1 - 1'lik beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaraylı taraftarlar, Randers karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Ayrılan kapasitenin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı kırmızılı oyunculara da tezahüratlarla moral verdi.

Maç başlamasına az bir zaman kala bazı sarı-kırmızılı taraftarlar ile Randers taraftarı arasında arbede yaşandı. Özel güvenlik duruma müdahale ederek olayın büyümesini önledi.

RANDERS - GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ SONUCU

Randers 1 - 1 Galatasaray 

Randers 1 - 1 Galatasaray | MAÇ SONUCU

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