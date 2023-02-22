Randy Mavinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Randy Mavinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Randy Mavinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Randy Mavinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Randy Mavinga 1 Mayıs 2000 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. Fransa,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Randy Mavinga Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Randy Mavinga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Randy Mavinga'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Randy Mavinga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/randymavinga/

Randy Mavinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Randy Mavinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Randy Mavinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Randy Mavinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında RC Lens U19

1 Temmuz 2019 yılında RC Lens B

5 Ekim 2020 yılında PS Kalamata

Randy Mavinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Randy Mavinga şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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