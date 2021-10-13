Rant ne demek, TDK'ya göre Rant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rant ne demek? Rant TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rant kelimesi. Peki rant ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rant nedir, rant kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RANT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rant kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rant kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rant kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Getirim



RANT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Fırlayan arsa rantları, oy ticareti hissesi olarak paylaşıldı.

