Rapçi Machine Gun Kelly ile dolu dizgin aşk yaşayan Megan Fox paylaşımıyla herkesi meraklandırdı! "Şu masanın dili olsa da konuşsa"

Amerikalı 35 yaşındaki oyuncu ve manken Megan Fox, son zamanlarda 31 yaşındaki rapçi Machine Gun Kelly ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Megan Fox, geçtiğimiz aylarda biseksüel olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtmasının ardından bu kez de yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Üç çocuğunun babası 10 yıllık kocası Brian Austin Green ile jet hızında boşanarak gündeme gelen ve ardından M Midnight In The Switchgrass filminin çekimlerinde tanıştığı Machine Gun Kelly aşk yaşamaya başlayan Megan Fox, tarzında yaptığı değişiklikle de çok konuşuluyor.

KAÇAMAK YAPTILAR

Her hareketi olay olmaya devam eden Megan Fox, daha cesur paylaşımlar yaparak herkesi şaşırtıyor. Son olarak Instagram paylaşımında yazdıklarıyla çok konuşulan Megan Fox, ayna karşısında poz verdi.

Genç sevgilisiyle kaçamak yapmak için ev kiralayan Megan Fox, 14 milyona yakın takipçisi bulunan Instagram hesabından ayna selfiesi paylaşarak, “Şu masanın dili olsa da konuşsa” notuyla paylaştı.