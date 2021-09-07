Gelinim Mutfakta 7 Eylül 2021 Salı puan durumu | 7 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Galatasaray Gedson Fernandes için son teklifini yaptı!KYK yurt yönetim memuru alımı şartları nelerdir? KYK yurt yönetim memur maaşı ne kadar?Gelinim Mutfakta Sebze Kulesi tarifi | Sebze Kulesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Konya KYK yurt fiyatları 2021 | KYK Yurt fiyatları ne kadar 2021?Rapçi Machine Gun Kelly ile dolu dizgin aşk yaşayan Megan Fox paylaşımıyla herkesi meraklandırdı! "Şu masanın dili olsa da konuşsa"Üsküdar'da Çölyak hastalarına glütensiz aşure ikramı!Zincir marketlerde her şey sil baştan! Kriterler belirlendi, bazı ürünlerin satışına yasak gelecekPınar Gültekin davasında gelişme: Cemil Metin Avcı'nın annesi, babası, ortağı ve eski eşi için iddianame hazırlandıSeksenler 13. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izle
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Rapçi Machine Gun Kelly ile dolu dizgin aşk yaşayan Megan Fox paylaşımıyla herkesi meraklandırdı! "Şu masanın dili olsa da konuşsa"

Rapçi Machine Gun Kelly ile dolu dizgin aşk yaşayan Megan Fox paylaşımıyla herkesi meraklandırdı! "Şu masanın dili olsa da konuşsa"

Machine Gun Kelly için 10 yıllık evliliğini sonlandıran ünlü oyuncu ve model Megan Fox, yaptığı paylaşımda "Şu masanın dili olsa da konuşsa" diyerek herkesin meraklanmasına neden oldu.

Rapçi Machine Gun Kelly ile dolu dizgin aşk yaşayan Megan Fox paylaşımıyla herkesi meraklandırdı! "Şu masanın dili olsa da konuşsa"

Amerikalı 35 yaşındaki oyuncu ve manken Megan Fox, son zamanlarda 31 yaşındaki rapçi Machine Gun Kelly ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Megan Fox, geçtiğimiz aylarda biseksüel olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtmasının ardından bu kez de yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Rapçi Machine Gun Kelly ile dolu dizgin aşk yaşayan Megan Fox paylaşımıyla herkesi meraklandırdı! Şu masanın dili olsa da konuşsa

Üç çocuğunun babası 10 yıllık kocası Brian Austin Green ile jet hızında boşanarak gündeme gelen ve ardından M Midnight In The Switchgrass filminin çekimlerinde tanıştığı Machine Gun Kelly aşk yaşamaya başlayan Megan Fox, tarzında yaptığı değişiklikle de çok konuşuluyor.

Rapçi Machine Gun Kelly ile dolu dizgin aşk yaşayan Megan Fox paylaşımıyla herkesi meraklandırdı! Şu masanın dili olsa da konuşsa

KAÇAMAK YAPTILAR

Her hareketi olay olmaya devam eden Megan Fox, daha cesur paylaşımlar yaparak herkesi şaşırtıyor. Son olarak Instagram paylaşımında yazdıklarıyla çok konuşulan Megan Fox, ayna karşısında poz verdi.

Genç sevgilisiyle kaçamak yapmak için ev kiralayan Megan Fox, 14 milyona yakın takipçisi bulunan Instagram hesabından ayna selfiesi paylaşarak,  “Şu masanın dili olsa da konuşsa” notuyla paylaştı.

Rapçi Machine Gun Kelly ile dolu dizgin aşk yaşayan Megan Fox paylaşımıyla herkesi meraklandırdı! Şu masanın dili olsa da konuşsa

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT