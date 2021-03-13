Sosyal medya kullanıcıları tarafından Rapçi Xatar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Gerçek adı ne? soruları arama motorlarında merakla araştırılıyor. İşte detaylar...

RAPÇİ XATAR KİMDİR? ASIL ADI NE?

Xatar ya da gerçek adıyla Giwar Hajabi, 24 Aralık 1981, Kūh-e Qalā‘, Kürdistan Eyaleti dünyaya geldi. Kürtkökenli bir Alman rapçidir. Xatar, Brüser Berg semtinde büyüdü ve bölgenin çetelerinden Brüser Berger Assis çetesine üyeydi.

Xatar babasının baskısı altında dokuz yaşında piyano çalmayı öğrendi. 1993 yılında Dr. Dre'nin The Chronic albümü ile ilk kez rap müzikle tanışmıştır. Xatar boş zamanlarında çocuklukluk arkadaşları Samy ve Ssio ile müzik yapmıştır. 2008 yılının başında Alles oder nix Records isimli müzik şirketini kurmuştur. Müzik şirketinin diğer üyeleri ise Samy, Ssio, Maestro ve DJ Bo Tex'dir.

Ağustos 2008'de Xatar Bintia ve Ali As'la beraber Alman televizyon kanalı RTL 2'de rap antrenörü olarak Der Bluff tv show'unu sunar. Xatar bu programda bir edebiyat öğrencisini rapçi rolüne sokmuştur. Show medyada olumsuz tepkiler almıştır.

Kasım 2008'de Xatar solo albümü Alles oder nixi çıkartmıştır. Albümde Azad ve Bero Bass gibi rapçiler konuk olmuştur. Albüme ek olarak Los Banditos Films üzerinden üç ilgili video klibi yayımlamıştır. Azad ve Massiv gibi diğer rapçilerle konserler vermiştir ve sık sık Köln Street Sinemada Fight Night'da ve Ren kültürü festivalinde konserler vermiştir. Haziran 2009'da Xatar KDP'ye bağlı Kürdistan TV'de 30 dakikalık bir röportaj vermiştir.

Şubat 2010'da Alman makamı Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien Xatar'ın albümü Alles oder nixi yasaklamıştır.

Kürtçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Farsça bilmektedir. Xatar, Alman ve İran vatandaşıdır.

XATAR ANLAMI NEDİR?

Ünlü rapçinin adı olan "Xatar“ Kürtçede tehlike anlamına gelmektedir.

ALBÜMLERİ

2008: Alles oder nix

2010: Allgemeine Geschäftsbedingungen 2010

2012: Nr.415